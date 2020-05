Premier League, altri 4 positivi al Coronavirus nella terza serie di test

La redazione di Sky Sport ha riportato alcuni aggiornamenti in merito alla situazione positivi al Covid-19 in Premier League.

4 NUOVI CASI POSITIVI AL CORONAVIRUS IN PREMIER LEAGUE

Sono 4 casi i nuovi positivi al Coronavirus in Premier League dopo la terza tornata di test, 1.008 in totale, effettuati a partire da lunedì. Domani e venerdì sono previsti altri esami. Proprio oggi il campionato inglese ha approvato all’unanimità la ripresa degli allenamenti con contatto, dopo aver dato il via libera agli allenamenti di gruppo.

IL COMUNICATO DELLA PREMIER LEAGUE

“Circa 748 giocatori e il personale del club sono stati testati per COVID-19 il 17-18 maggio, con sei risultati positivi da tre club. Per il quarto round di test, il numero di test disponibili per ogni club sarà aumentato da 50 a 60. La Premier League fornisce queste informazioni aggregate ai fini dell’integrità della concorrenza e della trasparenza. La Lega non fornirà dettagli specifici su club o singoli individui e i risultati saranno resi pubblici dopo ogni prova. I contagiati si isoleranno per un periodo di 7 giorni”.