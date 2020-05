ORSOLINI NAPOLI – Stando a quanto scrive quest’oggi Il Corriere dello Sport, il Napoli, intento a cercare un esterno offensivo per il dopo Callejon (che ormai sembra davvero vicino all’addio in scadenza di contratto), starebbe puntando seriamente il giovane prodigio Riccardo Orsolini del Bologna.

L’uomo di punta della squadra di Sinisa Mihajlovic, o comunque colui che ha il valore di mercato più elevato nel club di Joey Saputo (costo di 20 milioni su Transfermarkt) ha ricevuto anche l’interessamento prestigioso del Borussia Dortmund. Questo a simboleggiare quanto il ragazzo abbia attratto a sé i grandi club non solo in Italia, con i suoi numeri. Ma proprio per questi suoi numeri – 8 gol e 5 assist in 28 presenze questa stagione – la dirigenza rossoblù, anche in vista di un mercato post Covid19, chiede una cifra altissima per il giocatore. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

ORSOLINI NAPOLI, IL BOLOGNA NON CEDE PER MENO DI 40 MILIONI

“Il Bologna non ha cambiato idea, Riccardo Orsolini non è sul mercato e non lo sarà neanche strada facendo. E poco importa se nelle ultime settimane si sono fatti avanti anche il Napoli e il Borussia Dortmund. Sì, anche il Borussia Dortmund, che in questa annata ha mandato i suoi emissari a vederlo almeno tre volte“.

Riccardo Orsolini (23) segna contro Pau Lopez della Roma in Roma-Bologna 2-3

“Uno può dire: il Bologna non vende Orsolini solo perché non gli stanno offrendo la cifra giusta. Quali sono le condizioni irrinunciabili delle quali parlano i capi rossoblù? Un paio di mesi fa Sabatini disse che per strappare Orsolini al Bologna sarebbero serviti 70 milioni, chiaramente fu una provocazione, ma all’atto pratico i numeri che pretendono il coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact e Bigon restano ugualmente alti, oltre i 40 milioni di euro“.

“Ecco, se con il tempo il Borussia Dortmund e il Napoli entrassero nell’ordine di idee di accontentare sul piano economico il Bologna, Orsolini potrebbe anche lasciare Casteldebole, ma a oggi, considerati quelli che sono gli scenari legati al prossimo mercato, non sembrano esserci società disposte ad arrivare a tanto“.