l’ass. Ciro Borriello rivela: “Se riaprono i cinema e teatri, può riaprire anche il San Paolo con le giuste indicazioni”

Ciro Borriello, assessore allo sport del comune di Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il politico ha parlato della possibile riapertura dello stadio San Paolo durante una partita e ha svelato la sua idea.

Ecco le sue parole:

“Domani riprende anche l’atletica al San Paolo, ci avviciniamo alla normalità piano piano. I protocolli sono difficili, ma stamattina ho saputo che tutto è andato bene.

Per me si può fare tutto al San Paolo, per renderlo attraente durante una partita senza pubblico. Possono mettere anche l’audio dei tifosi, ma una volta che aprono cinema e teatri, io sono per riaprire anche lo stadio con i protocolli di sicurezza del caso. Se a teatro c’è una persona ogni tre posti, lo si può fare anche allo stadio. In un primo momento si può riaprire alle famiglie che sono i famosi congiunti, poi piano piano recupereremo la normalità.

Promotore dell’apertura? Non lo escludo, ora però, devono passare altri giorni, giusto far passare 15 giorni dall’apertura, sono passati solo 10. Se si va verso un contagio 0 e ci siamo quasi, ci sarà l’apertura del cinema e teatro e se riaprono loro, ripeto, è giusto che riapra anche il San Paolo. Si dice ai tifosi di rispettare dei regolamenti. Se in uno stadio di 54 mila tifosi, entrano 16, è un terzo. Il Governo centrale deve deciderlo, ma credo che è al vaglio di chi sta decidendo di riprendere il campionato: una sorta di fase 2 del calcio. Ne parleranno una volta deciso sulla ripresa della Serie A.

Sarebbe bello vedere le ultime due partite e anche la semifinale contro l’Inter con il qualche tifoso”.