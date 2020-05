L’agente di Luperto: “Con Gattuso ha giocato poco, ma questo non vuole dire che non c’è fiducia. Futuro? Ne parleremo con la società”

Diego Nappi, agente di Sebastiano Luperto, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte e ha parlato del suo assistito.

La testa ora è alla ripresa del campionato, per quanto riguarda il futuro, non si conosce ancora quale sarà, ma il giovane difensore potrebbe essere ceduto in prestito o a titolo definitivo dopo gli ultimi mesi con pochissimo minutaggio.

Ecco le sue parole:

“Come tutti i calciatori e come tutti noi, anche Sebastiano è stato rigorosamente chiuso in casa. I calciatori si sono allenati ogni giorno confrontandosi sempre con lo staff, tutti hanno cercato di fare il possibile, sappiamo che il campo è diverso. Questo è un momento difficile per l’allenamento perché gli infortuni sono sempre dietro l’angolo.

Il nostro è stato un lavoro difficile in questo periodo? Una situazione unica che non è mai successa, però, penso che ogni lavoro come nel mondo del calcio ha avuto delle difficoltà. La cosa importante è portare avanti un lavoro perché è sempre difficile, devi saper sempre mediare per tutti, soprattutto il tuo assistito. Uno cerca di confrontarsi sempre con i propri calciatori.

Gattuso e il futuro di Sebastiano? La scorsa stagione è partito con grande fiducia, ma questo non vuole dire che Gattuso non ha fiducia di Luperto. Il mister è sempre stato molto chiaro in tutto. Sebastiano passa dal simbolo di Salisburgo affrontando attualmente uno dei più forti attaccanti, Haaland, a un calo della squadra. Non abbiamo parlato con la società perché ora si pensa all’inizio del campionato, poi a fine stagione si parlerà con la dirigenza perché sappiamo tutti che succederà come ogni anno.

Mercato? Come si sta parlando, le nuove date dovrebbero essere dal primo settembre ad inizio ottobre. Quando qui si dice una cosa, dopo due ore rischi di essere smentito. Bisogna stare attenti a parlare e forse anche parlare di meno. Quando si sanno le cose bisogna dirle al momento giusto”.