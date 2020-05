ULTIME NOTIZIE NAPOLI – Dopo le parole di Sardar Azmoun, intervistato da una TV iraniana, in cui parlava di un possibile trasferimento al Napoli, arrivano le parole gelide dell’amministratore delegato dello Zenit, Alexander Medvedev.

Quest’ultimo infatti, non ha digerito il giro di rumors che c’è sul conto del calciatore iraniano, dichiarando che:

“Non vogliamo trattare Azmoun, né col Napoli né con altri club. Questo è il classico esempio di come gli agenti agiscano solo per se stessi. Ora dobbiamo preoccuparci di terminare la stagione e vincere il titolo, non pensiamo ad altro”.