Tifosi allo stadio, il virologo Tarro: “Rispettando le misure di sicurezza, si potrebbe andare sugli spalti!”

Il virologo Giulio Tarro ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Libero. Di seguito quanto evidenziato:

“Non capisco perché la gente non possa tornare allo stadio. Basterebbe rispettare le misure di sicurezza: il metro di distanza, come al bar o al ristorante, e indossare la mascherina. Secondo il mio parere, se riprenderà il campionato, si potrebbe andare subito allo stadio per assistere, a patto di non abbracciarsi, ovviamente”