Infortunio per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, in allenamento, ha riportato un problema ancora non identificato. A riferirlo è Sky Sport, che svela anche una primissima diagnosi: dovrebbe trattarsi di un problema al tendine d’achille, ma l’ufficialità arriverà soltanto quando sarà il Milan a comunicarlo.

Gli esami saranno svolti nelle prossime ore, ma si teme un lungo stop.