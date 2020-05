DIRETTA GOAL IN CHIARO – La proposta di Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, è quella di favorire i tifosi che non potranno assistere agli incontri calcistici direttamente allo stadio, a causa dell’emergenza Covid-19.

DIRETTA GOAL SERIE A IN CHIARO, DOVE VEDERE

Il Corriere dello Sport ha riportato le possibili decisioni, se dovesse essere approvata la proposta di Spadafora. Sarebbero due i canali interessati: Sky Sport News Hd (canale 200 sul satellite e 481 sul digitale terrestre) e Tv8 (canale 8 sul digitale terrestre).

Ecco quanto evidenziato: “La fascia oraria sarebbe quella delle partite con fischio d’inizio alle 18.45. In realtà l’intenzione nemmeno segreta di Spadafora è quella di offrire anche una sorta di studio-aperto sulla diretta anche per le partite serali (ore 21), con la possibilità di vedere – in leggerissima differita – i gol e le azioni principali”.

Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora

Il Ministro Spadafora pochi giorni fa ha rilasciato alcune parole a TG3 inerenti alla tematica “Diretta goal in chiaro”, oltre a parlare della possibile ripresa del campionato. Di seguito quanto evidenziato:

“Partite in chiaro? Molti mi chiedono di fare riferimento al modello tedesco. In Germania, Sky ha trovato un accordo per cui c’è la Diretta Gol in chiaro, pur con le singole partite riservate agli abbonati, dovremo assolutamente pensarci anche in Italia così da evitare assembramenti di tifosi nei bar. Sono disponibile, se serve, a mettere nello stesso provvedimento della riapertura del campionato, anche questa cosa”.

SPADAFORA SULLA RIPRESA DEL CAMPIONATO

“Voglio essere ottimista per la ripresa del campionato come sono ottimista per la ripresa del Paese. Ovvio che se riparte tutta l’Italia non può che ripartire anche il calcio. Se non avessimo avuto una linea prudente ora non saremmo ottimisti“.

La soluzione partite in chiaro potrebbe riscontrare alcuni oppositori, come chi usufruisce dei contratti in corso e chi ha diritti per aver pagato l’esclusiva delle partite.