Coronavirus, 1261 persone sanzionate nel fine settimana: i dati del Viminale

L’Italia è nel pieno della fase 2. Dopo il primo fine settimana in seguito all’allentamento delle restrizioni, il numero delle sanzioni per il mancato rispetto delle misure di sicurezza quali il divieto di assembramento e l’obbligo di indossare le mascherine, è salito in modo considerevole.

Questi sono i dati relativi allo scorso weekend offerti dal Viminale: ieri le sanzioni comminate sono state 762, sabato 499 (complessivamente 1.261 in quarantotto ore). Secondo i dati diffusi dal Viminale, ieri i controlli hanno riguardato 120.420 persone e 30.221 tra attività ed esercizi commerciali