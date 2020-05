NAPOLI CALCIO NEWS – Stando a quanto viene riportato quest’oggi sulle pagine del quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno, la questione portieri in casa Napoli continua ad esser cruciale. Un nodo da sciogliere a qualunque costo, e prima che la Serie A (che pare stia per riprendere dopo tre mesi di “lungodegenza”) finisca. Il duello tra Alex Meret e David Ospina continua lontano dal campo, sui tavoli dirigenziali della società, che devono stabilire il futuro di entrambi.

È chiaro, ormai, che il giovane e promettentissimo Meret, desideroso di riprendersi il posto da titolare, cerchi garanzie per la prossima stagione, pena l’addio. Invece, Ospina, dal canto suo, gode della fiducia di mister Gattuso, per cui nelle ultime giornate ha preso stabilmente il posto al collega. Una bella matassa da sciogliere, soprattutto in vista del rinnovo fino al 2025 che il Napoli vorrebbe proporre a Meret. Ecco quanto segnalato dalla nostra redazione:

NAPOLI CALCIO NEWS, PRONTO UN NUOVO CONTRATTO MA MERET ATTENDE…

David Ospina (31)

“«C’è una sana competizione tra noi, abbiamo un bellissimo rapporto. Alex ha qualità impressionanti, se continua su questa strada diventerà uno dei migliori portieri d’Italia», così Ospina ha descritto il collega ai microfoni di Sky Sport. Intravedendo per lui un futuro di gloria. C’è però un presente in cui il colombiano ha vinto il testa a testa“.

Alex Meret (23)

“Con Ancelotti Meret era il primo portiere, in Champions e nei big-match della Serie A toccava a lui difendere la porta del Napoli, Ospina trovava spazio soprattutto contro le squadre di medio-bassa classifica. Gattuso ha invertito le gerarchie correggendo anche le proprie convinzioni iniziali. La maggiore esperienza del colombiano e soprattutto l’abilità nella partecipazione al gioco dal basso con i piedi hanno spinto Gattuso a cambiare idea nel suo progetto tecnico“.

“Gattuso dovrebbe ripartire dalla fiducia in Ospina, poi però a fine stagione il Napoli dovrà decidere. De Laurentiis ha investito circa 30 milioni per Meret e il presidente è consapevole del suo valore: infatti, spinge per

il rinnovo del contratto fino al 2025. Il suo agente Pastorello attende, vuole capire quali saranno le gerarchie, anche l’entourage di Ospina segue la stessa strategia“.