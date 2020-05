RIPRESA SERIE A – Dopo la Germania che è stata una delle prime nazioni a riprendere il campionato, poco fa è arrivata l’ufficialità anche per la Spagna che inizierà il proprio campionato l’8 giugno. In Italia, la situazione campionato sembra essere sempre più complessa visto che molti giocatori continuano ad essere positivi al Coronavirus.

Ripresa Serie A, data possibile

Inizialmente come data ufficiale era stata considerata il 13 giugno. La volontà era quella di concludere il campionato entro il 2 di agosto e non oltre questa data per consentire poi anche il ritiro alle squadre. Poi però è arrivato il comunicato da parte della FIGC che ha sospeso ogni campionato fino al 14 giugno posticipando ancora di più la lunga agonia della ripresa.

Secondo quanto affermato sul sito “Sportmediaset“, la data ufficiale potrebbe essere il 20 giugno, quindi una settimana dopo da quella prefissata inizialmente. Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di iniziare entro questa data, c’è anche la strada playoff per la lotta scudetto e playout per le retrocessioni. Questa strada però non sembra molto essere condivisa da presidenti della Serie A che preferirebbero giocare regolarmente il campionato.

A essere svantaggiate sarebbero le squadre di medio-bassa classifica che potrebbero incorrere in diversi ricorsi.

Inoltre ci sarebbe anche un problema per la questioni diritti televisivi visto che DAZN e Sky non intendono pagare la sesta rata e non accetterebbero una riduzione del campionato.

Un altro interrogativo da risolvere è quello relativo alla Coppa Italia visto che c’è da giocare ancora la semifinale di andata tra Inter, Juve, Napoli e Milan. Non solo la Coppa nazionale ma anche la Champions e l’Europa League restano ancora bloccate visto che la UEFA non ha ancora mostrato alcuna istruzione per il recupero delle due coppe europee.