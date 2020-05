UFFICIALE – De Luca ha firmato la nuova ordinanza: dal 25 maggio riaprono piscine e palestre. I dettagli

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha appena firmato una nuova ordinanza sulla riapertura della palestre e delle piscine.

RIAPERTURE PALESTRE E PISCINE

“Ho appena firmato l’Ordinanza n. 51 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dal 25 maggio 2020 sono consentiti i servizi ricettivi anche non alberghieri; è consentita l’attività delle piscine, escluse quelle con acqua di mare e termali; infine, è consentita l’attività delle palestre.

In tutti i casi esposti è obbligatorio il rispetto delle misure di sicurezza previste. Viene inoltre affidata all’Unità di Crisi la redazione dei protocolli per la riapertura dei circoli culturali e ricreativi a far data dal 28 maggio 2020″.