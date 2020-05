SKY – Napoli pronto alla rivoluzione: dal mercato può arrivare un tesoretto di 200 milioni

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il prossimo mercato per il Napoli sarà quello della rivoluzione. Come evidenziato dai colleghi di Sky Sport, Giuntoli, Gattuso e De Laurentiis sono pronti a cedere alcune delle pedine fondanti della squadra per ricostruire il Napoli del futuro.

Sono diversi i giocatori che sembrano sul piede di partenza, Koulibaly richiesto in Premier League ed in Francia dal PSG. Alla diviso tra l’Everton di Ancelotti e il Napoli, Milik richiesto all’estero e dalla Juve, Ghoulam che è in cerca di una squadra dove rilanciarsi.