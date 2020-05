Fiorentina, Pezzella: “Firenze è casa mia! Milenkovic accostato al Napoli? Fiorentina punto d’arrivo, non di partenza”

German Pezzella, difensore argentino e capitano della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista a “TuttoSport“.

Il capitano dei viola ha trattato vari argomenti; dal suo futuro a quello dei vari talenti presenti nel club toscano, come Chiesa, Castrovilli, Vlahovic, Milenkovic. Proprio quest’ultimo è stato accostato al Napoli per il dopo Koulibaly. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“La Fiorentina ha una società molto ambiziosa, per talenti come Chiesa, Castrovilli, Vlahovic, Milenkovic è un punto d’arrivo e non di partenza. Poi, ovviamente, ognuno deve pensare con la propria testa”.

“Il mio contratto è in scadenza nel 2022, ho sempre detto che nel calcio è difficile fare previsioni a lungo termine. Quello che posso dire con certezza è che per me Firenze è ormai diventata casa, sto benissimo qui e la Fiorentina è il mio mondo. Adoro città e tifosi”.