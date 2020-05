FOTO – Nuovo furto a casa di Luigi Sepe: lo sfogo della moglie sui social!

Dopo quasi un anno esatto, la storia si è ripetuta a casa di Luigi Sepe, ex calciatore del Napoli. La storia si ripete, o quasi, perchè a differenza di un anno fa il furto sembra non essere andato a buon fine per i malintenzionati. Chiaramente dinamiche ed esito della spiacevole situazione verranno chiarite nel corso delle prossime ore. A denunciare l’accaduto è stata la moglie del calciatore con una serie di stories su Instagram.

Di seguito lo sfogo della moglie:

“Dopo un anno la storia si ripete… non troverete pace nemmeno all’inferno…” si legge nella prima foto postata dalla donna.

“La mattina dovreste andare a lavorare!” continua la compagna di Sepe.

Infine lo sfogo termina con una foto delle videocamere a circuito chiuso che riprendono un malintenzionato: “Questo soggetto era l’addetto a spostare le telecamere di casa… pensando di non essere visto…”

Di seguito le Instagram stories dal profilo della compagna del portiere: