Barcellona, Setien: “Vincere la Champions sarebbe una gioia per noi e per i nostri tifosi”

Quique Setien, allenatore del Barcellona avversario del Napoli negli ottavi di finale di Champions League, è stato intervistato dai colleghi di “Bein Sport“.

Il network sportivo ha rilasciato una breve anteprima dell’intervista di Setien, nella quale l’allenatore del club blaugrana parla della possibilità di vincere la Champions League e le emozioni che comporterebbe. Ecco le parole di Setien:

“Sarebbe bellissimo vincere la Champions. Una gioia, non tanto per me, ma per i tantissimi tifosi del Barcellona e anche per questo grande club. Sarebbe molto bello e molto importante riuscirci”.

Il Barcellona è sicuramente una delle maggiori candidate alla vittoria finale. Al ritorno degli ottavi l’ostacolo è proprio il Napoli di Gattuso. Il risultato dell’andata è stato di 1-1, non si sa ancora la data precisa del ritorno ma si sa che si giocherà in un Camp Nou vuoto.

Il fattore campo praticamente annullato da qualche chance in più agli azzurri ma i blaugrana, come si evince dalle parole del loro allenatore, sono pronti a dare tutto per passare il turno.