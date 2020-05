TOTS SERIE A – La EA Sports, nota ormai a chiunque per essere la casa della piattaforma calcistica Fifa, videogioco di fama mondiale, ha reso noto i top del campionato italiano. A differenza degli altri anni, questa volta si tratta di una scelta provvisoria, basatasi fino all’ultima partita che si è giocata in Serie A, dato che al momento il tutto è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus (QUI PER LE ULTIME SULLA RIPRESA DEL CAMPIONATO).

TOTS SERIE A, I NOMI

TOTS SERIE A

Non mancano come sempre le sorprese. Tra i giocatori prescelti nella squadra della stagione spiccano sicuramente i due azzurri presenti che sono Manolas e Lorenzo Insigne. Quanto agli altri nomi ci sono ovviamente Cristiano Ronaldo e Immobile, quest’ultimo accompagnato da Luis Alberto, Acerbi e Milinkovic Savic, così da confermare la grande annata della Lazio finora.

Nelle file bianconere invece, oltre al portoghese ci sono Dybala, Cuadrado e Szczesny. Presenti invece per l’Inter sia Lautaro Martinez che Lukaku accompagnati da Samir Handanovic e De Vrij. Immancabili ovviamente alcuni giocatori dell’Atalanta, tra i tanti infatti ci sono anche il Papu Gomez e Josip Ilicic, spicca però l’assenza di Gosens che finora ha disputato una stagione fantastica. Gli altri nomi in lista sono i seguenti: Lorenzo Pellegrini, Smalling, Berardi e Nainggolan.

Piccola soddisfazione dunque per i soli Manolas e Insigne che presenziano così nella squadra momentanea della stagione in Serie A. Oltre a loro due però c’è anche una carta speciale in onore di Allan.

QUI LA LISTA COMPLETA DELLA SQUADRA DELLA STAGIONE DI SERIE A SU FIFA ULTIMATE TEAM: