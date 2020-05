Nandez in pole per sostituire Allan: il brasiliano è sempre più lontano da Napoli

Il futuro di Allan sembra essere sempre più lontano da Napoli. Il calciatore, ormai da tempo sull’ombra del Vesuvio, sembra aver fatto tutto ciò che aveva con la maglia azzurra e potrebbe lasciare a fine stagione. Il Napoli si sta quindi guardando intorno per sondare il terreno con eventuali sostituti.

In cima alla lista di Cristiano Giuntoli, secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbe il nome di Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano ha ben figurato nel corso della sua prima stagione in Serie A con la maglia del Cagliari. Nandez è in aria di rinnovo di contratto con il club sardo, ma come ormai è noto, un rinnovo non è indice di incredibilità. Nel nuovo contratto sarà presente una clausola rescissoria dal valore di 38 milioni di euro. Il calciatore piace molto a Gennaro Gattuso, che avrebbe già dato il suo assenso per l’acquisto dell’uruguaiano.