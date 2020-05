Moggi svela il rapporto tra Bianchi e Maradona: “Diego non lo stimava, disse che poteva andare al cinema”

La pagina Instagram The Arena ha pubblicato sul proprio profilo un estratto di un intervista a Luciano Moggi. L’ex dirigente azzurro ha svelato un retroscena riguardante Diego Armando Maradona e l’ex allenatore del Napoli Ottavio Bianchi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Maradona non aveva molto in simpatia l’allenatore, Bianchi. Una settimana Bianchi si ammalò, ebbe la febbre alta. Maradona non si era allenato tutta la settimana, ma quando ha saputo che Bianchi non sarebbe andato in panchina è venuto ad allenarsi ed ha detto alla squadra: ‘Ragazzi dobbiamo vincere con il Bologna e dedicare la vittoria all’allenatore’.

La partita finì 3-0 con tripletta di Maradona e lui disse: ‘Vedete, quando giochiamo noi, l’allenatore potrebbe tranquillamente andare al cinema’ (ride ndr.)”