Il futuro di Gonzalo Higuain probabilmente sarà lontano da Torino, lo stesso argentino non nega queste voci: “Andare al River Plate? Non so che cosa succederà”. L’attaccante della Juventus ha parlato così ai microfoni di TyC Sports: “Per ora penso solo alla Juve, ma a chiunque piacerebbe giocare nella squadra di Gallardo”.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI