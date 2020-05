De Magistris: “In arrivo ordinanze senza precedenti. De Luca? Si limiti a fare il governatore oppure si candidi a sindaco!”

Nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Luigi De Magistris, sindaco di Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Dobbiamo rialzarci da soli da questa situazione, il Governo non ha fornito le misure necessarie per ripartire. Se non si forniranno misure di sostegno ai cittadini entro due settimane attraverso i Comuni, ci sarà una rottura istituzionale. Non posso farmi ingabbiare dalla Regione o dal Governo centrale, in ballo c’è il futuro di questa città. Le parole di De Luca? Io non appartengo a nessuno, sono un uomo libero. Ho cercato spesso il dialogo con De Luca, ma negli ultimi anni non ha mai ritenuto opportuno dover incontrare il sindaco del capoluogo di regione. In questo periodo particolare l’ho contattato e mi ha risposto, ci incontreremo entro fine settimana. Da parte mia c’è tutta la volontà di costruire un dialogo che porti benefici alla comunità”.

“Chiudere i locali alle 23 significa far concentrare le persone, è una propaganda negativa per la città. De Luca si limiti a fare il Presidente di Regione, non deve rispondere della sanità o entrare in questioni che non gli competono per fare campagna elettorale. Se lo ritiene opportuno si candidasse a sindaco e prendesse il lanciafiamme. Chi beve non è necessariamente un alcolizzato. Farò alcune ordinanze senza precedenti che incideranno sulla mobilità cittadina e gli spazi della città”.