Datolo su Juventus-Napoli: “Fu una partita straordinaria, la città andò in delirio! Maradona? A Napoli è come la Vergine Maria”

Jesus Datolo, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni dei colleghi del Clarin a cui ha rilasciato un’intervista in cui è tornato anche a parlare del match vinto contro la Juventus nel 2009, senza dubbio la partita più importante dell’argentino in maglia azzurra. Ecco le sue dichiarazioni:

“Fu una partita straordinaria! Entrai in campo nel secondo tempo, ricordo che appena misi piede sul terreno di gioco lanciai in rete Hamsik che accorciò le distanze e poco dopo insaccai la rete del 2-2. La ciliegina sulla torta scattò nell’azione del 2-3 partita dai miei piedi. Per noi argentini è facile ambientarci a Napoli soprattutto grazie al ricordo di Maradona, lì Diego è la stessa cosa della Vergine Maria”.