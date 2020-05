Coronavirus, Ascierto sul vaccino: “Tra ottobre e novembre sperimentazione sull’uomo a Napoli”

Paolo Ascierto, noto oncologo del Pascale, ha rilasciato alcuni aggiornamenti relativi alla corsa verso il vaccino contro il Coronavirus. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Tra ottobre e novembre speriamo di iniziare a Napoli la sperimentazione sull’uomo per il vaccino anti CoVid-19. I dati che ci sono arrivati fino a questo momento sono positivi, incoraggianti: indicano una produzione importante di anticorpi. Procediamo comunque con cauto ottimismo, come sempre, non abbassiamo la guardia e e rispettiamo le precauzioni dovute”.