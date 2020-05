MERTENS NAPOLI – Ormai siamo alle battute finali per il rinnovo di Mertens in azzurro, manca solo la definizione degli ultimi dettagli. Sky Sport rivela qualche informazione più in merito alla trattativa.

Mertens-Napoli, si discute sui bonus

Le parti stanno discutendo su alcuni bonus, ci sono cifre leggermente diverse in ballo ma si tratta di decine di migliaia di euro. Somme irrisorie, se vogliamo, considerato che l’operazione legata al prolungamento dovrebbe aggirarsi intorno ai 24 mln lordi di euro. L’accordo non si discute e Mertens è euforico e più sereno del solito. Il rinnovo è ad un passo e in futuro gli aspetta con molta probabilità un ruolo da dirigente.

LEGGI ANCHE: GdS – Il rinnovo di Mertens verrà coperto in parte dalla cessione di Milik