GdS – Il rinnovo di Mertens verrà coperto in parte dalla cessione di Milik

Stando a quanto riportato dai colleghi de “La Gazzetta dello Sport“, il Napoli starebbe destinando investimenti importanti, in fase offensiva, sul fronte del mercato. L’edizione odierna della rosea infatti, commenta così gli investimenti del Patron azzurro Aurelio De Laurentiis:

“Il primo l’ha già concluso con il rinnovo di Mertens, costato in totale 12 milioni di euro per un contratto biennale con opzione per il terzo. Una spesa che in parte dovrebbe essere coperta con la cessione di Arek Milik, per il quale il presidente chiede 40 milioni di euro”.

“Inoltre, la sua partenza alleggerirebbe il monte ingaggi di 4 milioni, il suo stipendio lordo. Lì davanti sono previste manovre consistenti”.