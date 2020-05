EVERTON NAPOLI – Il Presidente del Gremio, Romildo Bolzan Junior, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso della trasmissione radiofonica “Radio Galera“. In particolare, ha parlato dell’interessamento del Napoli per Everton Soares, attaccante del club brasiliano. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

EVERTON NAPOLI

“Il Gremio può prendere in considerazione la sua cessione per far cassa. Al momento non ci è arrivata alcuna offerta ufficiale, abbiamo aperto al Napoli e gli abbiamo concesso di trattare direttamente col calciatore”.

“Non possiamo parlare di affare chiuso. Se il Napoli farà un’offerta adeguata la terremo in seria considerazione, però non ci è arrivato nulla. Dico solo che 25 milioni non bastano per acquistare Everton“.