Alvino: “Al Napoli Everton piace tanto, ma il suo cartellino è un problema”

ULTIME CALCIOMERCATO NAPOLI – Carlo Alvino, ha parlato ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” intervenendo all’interno della trasmissione radiofonica “Radio Goal“. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione

EVERTON SOARES – “La situazione è chiara, al Napoli piace molto il calciatore e lui è intrigato dagli azzurri. Come spesso accade con i calciatori che giocano in Sudamerica, il cartellino del giocatore è diviso in diverse parti“.

“Il suo è suddiviso tra il club in cui gioca, il suo vecchio club, il suo agente ed una percentuale, si vocifera, anche per un altro investitore estero. Al Napoli questo non piace perché ha una politica forte; ha già messo sul piatto alcune regole e mandato alcuni intermediari per risolvere la questione”.

RIPRESA – “Credo che le ultime aperture del Governo possano alimentare la speranza di tornare a vedere rotolare il pallone sul prato verde. Sono ottimista sulla ripresa”.