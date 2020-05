CALCIOMERCATO NAPOLI ULTIMISSIME – Quest’oggi il noto quotidiano Il Corriere dello Sport ha stilato un listino di tre nomi che il Napoli starebbe puntando per rifarsi il look in vista della futura stagione agonistica. Tre colpi che hanno a che vedere con la Francia, per nazionalità o per il club d’appartenenza. Due nomi dal Lille: il difensore brasiliano Gabriel Magalhães e l’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Per il centrocampo, invece, rispunta il pallino azzurro Jordan Veretout, ex Nantes e Fiorentina oggi alla Roma. Dei tre calciatori, poi, il Corriere ha fornito anche uno specifico specchietto. Se, però, qualcuno entra, qualcun’altro deve uscire: è la legge del calciomercato, e coloro che son più vicini all’addio (tra coloro che possono ricaricare, e tanto, le casse azzurre) sono Kalidou Koulibaly, Allan e Arkadiusz Milik. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

CALCIOMERCATO NAPOLI, NAPOLI “MODELLO FRANCESE”

“Ci sono due uomini che sono teoricamente sull’uscio del san Paolo, poteva già succedere di ritrovarli con la valigia in mano in passato e sembra quasi inevitabile che accada tra un po’: ma quando Koulibaly ed Allan scopriranno che il loro appeal internazionale non è mai evaporato, e quindi separarsi dal Napoli diventerà naturale, De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso andranno a scovare in quell’enorme, gigantesca riserva di identikit ch’è stata custodita gelosamente“.

“Ma altro può succedere, per esempio in attacco: sembra scritto, ormai, che Arkadiusz Milik possa congedarsi, dopo quattro stagioni infarcite di episodi sfortunati, e che alle spalle di Mertens (e probabilmente al fianco di Petagna) serviranno altre spalle per caricarsi addosso responsabilità gravose“.

Jordan Veretout (27), centrocampista della Roma

“Il Napoli ha sondato l’universo calcio, come tutti, poi s’è fermato per un momento in Francia ad allungare il proprio sguardo: un anno fa, a Lilla, s’era invaghito di Pépé, finito all’Arsenal dopo un faticoso braccio di ferro (per 80 milioni di euro), ma aveva anche scoperto Osimhen e Magalhães. Mentre a due passi, a Roma, c’è Veretout, ch’è francese autentico: le coincidenze del destino, verrebbe da pensare“.

VICTOR OSIMHEN

Osimhen ha tutto quello che Gattuso e Giuntoli chiedono e che De Laurentiis insegue: 22 anni (ma da compiere il prossimo dicembre), una spiccata confidenza con il gol e anche una fisicità che ha immediatamente scatenato gli accostamenti, pure quelli ingombranti, che hanno spinto qualcuno a ritenerlo il nuovo Drogba. Il Napoli ha inserito Osimhen nel proprio database da un bel po’, sta insieme a Boga e soprattutto a Everton (blitz effettuato nelle ultime ore) e anche ad Azmoun.

GABRIEL MAGALHÃES

Sarà derby con Ancelotti. Quando andrà via Kalidou Koulibaly, che praticamente viene tirato per la maglia da Parigi e da Liverpool, andrà inseguito il suo sostituto, operazione non semplicissima, considerato lo spessore del senegalese. Idee sparse, qua e là: Vertonghen del Tottenham, che però ha una certa età; Sarr del Nizza, che va a scadenza e dunque non sarà semplice da avvicinare, ma anche Gabriel Magalhães del Lille, un gigante brasiliano di un metro e novanta. Valutazione già elevatissima, intorno ai 30 milioni di euro, con un curriculum vitae niente male, perché quella in corso è stata la sua seconda stagione nell’orbita della prima squadra.

JORDAN VERETOUT

Sa stare davanti alla difesa, sa fare l’interno, sa fungere da schermo dinnanzi alla difesa, sa inserirsi, sa disegnare assist: e poi gli piace Napoli. Jordan Veretout (27 anni a marzo) è un giocatore della Roma: nell’ultimo mercato, il Napoli l’ha inseguito, ci è andato vicino, poi ha dovuto desistere. Però non lo ha mai dimenticato, né accantonato. Il mercato del centrocampo è praticamente bloccato, può dargli impulso innanzitutto l’eventuale (e anche possibile) cessione di Allan, che ha nell’Everton una

pretendente. Il Napoli ha un settore pieno di piedi buoni e anche di muscoli: a Zielinski, Fabian Ruiz ed Elmas ha aggiunto a gennaio anche Demme e Lobotka. E se dovesse andar via Allan, allora ci sarebbe bisogno d’un sesto calciatore, per assecondare l’idea del 4-3-3.