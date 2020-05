Foggia, Benevento: “Maggio merita il giro di campo al San Paolo. Llorente? Ci piace, per noi è il top”

Il DS del Benevento, Pasquale Foggia, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nella trasmissione “Radio Goal“. Ecco quanto dichiarato dalla nostra redazione:

“Cristian secondo me ha il diritto di fare quel giro di campo, per l’uomo, per il professionista e per quanto dimostrato in campo. Se lo merita. Si prenderà le soddisfazioni che alla sua età Maggio merita“.

“Llorente? Due anni fa ha disputato la finale di Champions League, parlano da soli la carriera che ha fatto e il giocatore che è. Per noi rappresenterebbe il top. Lo monitoriamo, insieme ad altri giocatori. Se mi chiedete se mi piace, è ovvio che la risposta sia sì“.

“Gaetano? Ad ora è presto, ma è un giocatore di grande qualità ed è il giocatore uscito dal settore giovanile del Napoli con più prospettiva”.

LEGGI ANCHE – Le nuove date del calciomercato: slitta tutto di due mesi