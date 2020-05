ULTIM’ORA SKY – Consiglio della FIGC: Serie A, B e C dovranno terminare il 20 agosto! Tutte le decisioni!

AGGIORNAMENTO ORE 15.45 – Il giornalista di Sky Sport, Alessandro Alciato, ha comunicato via Twitter alcune decisioni prese dal consiglio federale in merito alla ripresa dei campionati.

La stagione 2019/20 terminerà il 31 agosto;

Serie A, Serie B e Lega Pro dovranno terminare entro il 20 agosto:

Se la serie A femminile riprenderà, dovrà terminare entro il 30 giugno;

La stagione 2020/21, per i professionisti, si aprirà il primo settembre.

ORE 15.10 – Può essere un giorno decisivo per la ripresa del calcio italiano. Dopo l’ok arrivato dal CTS al protocollo sugli allenamenti collettivi, è in corso il Consiglio Federale dal quale trapelano indiscrezioni sulle modalità di ripresa dei campionati.

Come riferisce Sky Sport, secondo le prime informazioni, le componenti federali starebbero decidendo per la ripresa “regolare” dei campionati di Serie A, B e C. Per la Serie A, dunque, non si è parlato di Playoff e Playout. Nel pomeriggio è atteso il comunicato con la decisione ufficiale.