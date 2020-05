Everton Soares è l’ultimo nome per il mercato del Napoli. Nome caldo, di quelli di belle speranze. A 23 anni Everton sembra forse addirittura in ritardo sulla tabella di marcia per tentare il salto in Europa.

EVERTON SOARES AL NAPOLI

Forse, invece, è il momento giusto per ponderare bene la scelta e non correre il rischio di bruciarsi. Su di lui, dicevamo, c’è il Napoli. Secondo radio mercato, in particolare Maurizio Pistocchi, il Gremio avrebbe già accettato un’offerta da 25 milioni. Dai vertici del club, però, smentiscono questa notizia. Il presidente del Gremio, Romildo Bolzan Jr., ha parlato ai microfoni di “Si Gonfia la Rete. Ecco quanto evidenziato:

“Un’offerta del Napoli da 25 milioni per Everton Soares? Ancora una volta, mi trovo costretto a dire che non è la verità. Al Gremio non è arrivata fino a questo momento nessuna offerta per l’acquisto del cartellino di Everton“.

EVERTON GREMIO STIPENDIO

Una smentita che chiude le porte. O forse no. Da Sportmediaset, infatti, nella giornata di oggi tornano alla carica: l’offerta c’è. Non solo: ci sarebbe già infatti un principio di accordo con il Gremio. Che intanto smentisce: ma le smentite, d’altronde, fanno parte del gioco. A favorire il Napoli anche un fattore economico. Il cambio tra euro e real è a 6,25, tre mesi fa a 4. Il che significa che 25 milioni si aggirano non più intorno ai 100 reais ma ai 155.

Ci guadagna anche il Gremio? Da vedere. El Cebolinha, come lo chiamano in Brasile, ha vinto una Coppa America da protagonista, diventando uno dei preferiti del ct Tite. Superò infatti nelle gerarchie i più quotati Vinicius Jr. e Douglas Costa. Al Gremio ha collezionato dal 2014 ad oggi 54 reti in 225 presenza. Non è un goleador, ma fa della rapidità e del dribbling le sue armi migliori. Come ogni brasiliano brevilineo che si rispetti.

Everton Soares è cercato dal Napoli, ma non solo. Su di lui c’è l’interesse di grandi club, tra cui anche il Manchester City. Logico allora che le cifre per il suo acquisto debbano necessariamente essere importanti. Sempre secondo quanto riferisce SportMediaset, dal Napoli gli sarebbe stato prospettato un contratto da 4 milioni annui. Una cifra importante, vicina allo stipendio di Lozano. Everton si è preso del tempo per riflettere sulle tante offerte che gli sono pervenute.

EVERTON FIFA 20

I tifosi azzurri non potranno riproporre un eventuale trasferimento sul noto videogioco FIFA 20. Il campionato brasiliano infatti presenta tutte le squadre autentiche negli stemmi e nelle casacche, ma non nei calciatori. Per attendere Everton bisognerà aspettare il suo salto europeo.