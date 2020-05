Napoli torna su Azmoun: trattativa bloccata a gennaio, ecco perchè

AZMOUN – L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport rivela che a gennaio il Napoli stava per acquistare un giocatore dello Zenit, Sardar Azmoun, ma un ostacolo ha bloccato l’affare.

“E’ da gennaio che è spuntato Sardar Azmoun (25), iraniano dello Zenit, che De Laurentiis avrebbe comprato subito, se non fossero state occupate tutte le caselle per gli extracomunitari: relazioni eccellenti, caratteristiche adatte per entrare nel tridente sia da prima punta che da esterno, una ‘fame’ in area da rigore che ha stupito Giuntoli e l’area scouting. Non se ne è fatto nulla a inizio 2020, può darsi che qualcosa succeda più in là” le parole del quotidiano.

