AS – Gattuso scende in campo, il tecnico vuole il rinnovo di Callejon! Valencia e Siviglia attendono

Secondo il quotidiano spagnolo As, in merito alla situazione dei rinnovi del contratto per i calciatori del Napoli al momento ci sarebbe la posizione in bilico di Jose Maria Callejon, una questione che merita attenzione.

Il quotidiano iberico sottolinea come il rinnovo non sia ancora arrivato, nonostante un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. La trattativa comunque non è tramontata, anzi. A quanto pare anche per il rinnovo dello spagnolo, così come accaduto per Dries Mertens, un ruolo importante potrebbe giocarlo proprio Rino Gattuso: il tecnico vorrebbe che lo spagnolo restasse a Napoli. Le parti quindi continueranno a parlarne, fermo restando l’interesse di alcuni club europei come il Valencia e il Siviglia.