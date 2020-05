Rinnovo Mertens, manca solo il tweet di De Laurentiis per l’ufficialità. Possibile futuro da dirigente per Dries

Il matrimonio tra Mertens ed il Napoli è destinato a continuare, dopo aver trovato l’accordo per il rinnovo del contratto del belga. Come riportato da Raffaele Auriemma all’interno dell’edizione odierna di Tuttosport, la firma è solo una formalità. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’accordo tra le parti è ormai chiuso: biennale da 5 milioni di euro a stagione, più 3 milioni al momento della firma. La notizia più importante però è che, dopo il rinnovo, Mertens potrebbe frequentare la sede del Napoli anche in futuro. Il belga infatti potrebbe entrare nella dirigenza azzurra, una volta appese le scarpe al chiodo. Da questo momento in poi, ogni attimo potrebbe essere quello giusto per il tweet di De Laurentiis che certificherebbe l’ufficialità a tutti gli effetti dell’accordo”.