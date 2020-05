Ex preparatore Napoli: “I calciatori sono macchine di Formula 1: in 20 giorni saranno al top. Lo stop li renderà più freschi”

Il quotidiano Repubblica, all’interno dell’edizione odierna, ha pubblicato un’intervista a Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli negli anni di Mazzarri, Benitez e Sarri. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Lo stop per la pandemia non è paragonabile alle vacanze estive. I calciatori non sono andati al mare, sono rimasti chiusi in casa: è salito lo stress. Tutte le nostre abitudini sono cambiate, questo si ripercuote sul metabolismo e la psiche degli atleti. Per tornare al top della forma ci vorranno 20 giorni di lavoro intenso. I calciatori sono macchine di Formula 1. L’unica cosa positiva della pandemia è che alla ripartenza i calciatori saranno un po’ più freschi e le 5 sostituzioni limiteranno lo stress fisico. Per quanto riguarda il caldo e il ritiro da effettuare, sono problematiche a cui gli atleti sono già preparati. Con gli integratori si limita la perdita di sali minerali, il ritiro regolarizzerà lo stile di vita, come si fa prima dei Mondiali”.