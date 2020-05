Napoli, equipe medica a Castel Volturno: ieri analisi del sangue, oggi prelievo per il quinto tampone

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Gattuso sta apportando modifiche agli allenamenti del Napoli. Ci sono novità anche dal punto di vista medico. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Gattuso sta modificando gli allenamenti al centro sportivo, con il passare delle sedute un numero maggiore di calciatori si concentrerà sulla forza. Non saranno più quindi solamente allenamenti sul piano atletico ed aerobico. Nel corso della giornata di ieri, a Castel Volturno è arrivata un’equipe di medici per sottoporre ai calciatori analisi del sangue. È una pratica ordinaria, in seguito alla somministrazione di quattro tamponi, tutti negativi. Nel corso della giornata di oggi verranno invece effettuati i prelievi ai calciatori per la somministrazione del quinto tampone per il Coronavirus”.