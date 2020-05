KKN – Mertens firmerà in queste settimane, i dettagli del contratto. Potrà far parte del club dopo il suo ritiro

Durante la diretta radiofonica a Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Diego De Luca, il quale ha parlato del rinnovo di contratto di Dries Mertens. Di seguito quanto evidenziato:

IL RINNOVO DI CONTRATTO DI MERTENS AL NAPOLI

“Ieri sera è stata ribadita la notizia della firma in arrivo di Mertens. Il Napoli non ha rialzato l’offerta fatta nelle scorse settimane, è stata confermata: contratto biennale più opzione per il terzo anno. Dries, dopo aver ascoltato le proposte che gli sono arrivate, ha capito che la soluzione di restare a Napoli è la più adatta al suo futuro, sta bene in città e si trova bene; il contratto è vantaggioso e soprattutto Mertens resterà al centro del progetto.

Ha rifiutato Inter e Chelsea, la sensazione è che la firma potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Il Napoli è inoltre pronto ad ascoltare Mertens in caso di ritiro, per un eventuale futuro all’interno del club. Dipenderà dal belga, se vorrà allenare o fare il dirigente”.