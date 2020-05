Napoli, De Magistris lancia l’idea per il lungomare: “Mettiamo una passerella sugli scogli”

Il Mattino, all’interno dell’edizione odierna ha riportato un’idea venuta da fuori dalla riunione della giunta comunale di Napoli: mettere una passerella sugli scogli del lungomare. L’idea è stata confermata anche dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La piattaforma in legno posta sulla scogliera servirà ad allargare la fruizione degli spazi ed affievolire il rischio di assembramenti. Il guizzo è nato nel corso della riunione della giunta comunale di Napoli. Secondo l’architetto Riccardo Conte, che ha provato ad immaginare la struttura, se l’idea dovesse coinvolgere tutto il lungomare l’opera avrebbe un costo di 120mila euro per l’installazione e 13mila euro al mese per il fitto dei materiali utilizzati”. La notizia ha quindi generato numerose polemiche, molti cittadini infatti si sono chiesti se non ci fossero questioni più urgenti da affrontare.