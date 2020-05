Benitez si racconta: “Le squadre in cui ho lavorato hanno una mentalità vincente. Molte persone dimenticano la mia esperienza al Napoli”

L’ex allenatore del Napoli, Rafael Benitez ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della UEFA in occasione dell’anniversario del suo primo dei tre trionfi europei. Di seguito quanto evidenziato:

BENITEZ RACCONTA LE SUE ESPERIENZE

“Questo fattore della competitività ti permette di fare qualsiasi attività. Avere questo fattore nel calcio è la chiave di tutto, e io sono stato fortunato. Molte persone che non mi conoscono ricordano: il successo del Liverpool in Champions League, Istanbul nel 2005, dimenticano il Valencia vincitore della Coppa UEFA nel 2004, o il Chelsea vincitore della UEFA Europa League nel 2013 oppure l’esperienza al Napoli.

Dimenticano però anche qualcosa di molto importante, e cioè che non si giudicano gli allenatori solo in base alla loro capacità di vincere trofei con le grandi squadre. Io e la mia squadra – ho un team con cui lavoro, non sono solo io – abbiamo ottenuto la promozione col Tenerife, con l’Extremadura e poi ci siamo riusciti anche con il Newcastle United. Abbiamo vinto trofei in tre paesi diversi. E ciò significa che il gruppo con cui lavori, il tuo modo di lavorare, i tuoi metodi, il tuo stile di gioco, nell’insieme è tutto competitivo.

Questo aspetto ti permette di vincere e di adattarti. La mentalità inglese è molto competitiva. A loro piace allenarsi con intensità. Ci sono tattiche in cui riescono meglio ma a volte sono anche in grado di rallentare il gioco, cosa che gli italiani sanno fare bene.

Potete guardare molte delle squadre in cui ho lavorato e quelle squadre non hanno molti giocatori migliori dei loro avversari, ma hanno quella mentalità vincente, quel gene competitivo che è contagioso. Questo ti permette di competere e di avere una squadra che è più della somma delle sue singole parti. Quando hai quella (mentalità competitiva), e sei organizzato ed equilibrato, hai una squadra vincente. Una squadra che vince le partite e vince i trofei”.