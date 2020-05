Alvino su Meret: “Mi prendo le responsabilità, De Laurentiis non cederebbe mai il giovane portiere!”

I giocatori si stanno preparando per la ripresa del campionato e c’è qualcuno che ha voglia di ritornare in campo più degli altri. Il giovane portiere Alex Meret essendo stato messo in disparte da Rino Gattuso lascia dubbi sul suo futuro al Napoli. Carlo Alvino durante la diretta televisiva su TvLuna ha rivelato l’intenzione di De Laurentiis. Di seguito quanto evidenziato:

MERET RESTA A NAPOLI

“Per liberare il campo dagli equivoci, posso dire con certezza che per concretizzare la cessione di Meret si deve passare sopra il cadavere di De Laurentiis. Il presidente da questo ha spiegato di non voler vendere Meret anche se arrivasse un’offerta sbalorditiva. Lo dico prendendomi le responsabilità di queste dichiarazioni”.