SKY – Alciato: ”La Serie A potrebbe comunque ripartire il 13 giugno”

Tramite quanto appreso dalle parole di Alessandro Alciato (opinionista di Sky), la Serie A avrebbe ancora una qualche possibilità di ripartire il 13 giugno.

Questo il suo intervento a Sky Sport 24: ”La Lega aveva proposto come data di ripartenza il 13 giugno e questa data resterebbe in piedi perché il governo potrebbe cambiare idea e allinearsi a quanto deciso dal mondo del calcio. Inoltre, il Comitato Tecnico-Scientifico, al momento, non ha ancora preso in esame il protocollo avanzato dalla FIGC: si aspetta una risposta sugli allenamenti collettivi in virtù della applicazione del nuovo protocollo”