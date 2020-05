RINNOVO MERTENS – Secondo quanto riportato dal collega Alfredo Pedullà, Dries Mertens è ad un passo dal rinnovare con il Napoli. Dopo le tantissime voci sull’addio sempre più vicino, il giornalista di Sportitalia ha lanciato la bomba.

La società partenopea e il belga dunque sembrerebbero aver trovato l’accordo che sembrava lontanissimo nei giorni passati. Notizia che spiazza tutti ma che probabilmente regala un sorriso ai tifosi del Napoli che avevano lanciato addirittura un hashtag per far sì che Mertens restasse in azzurro.

MERTENS RINNOVO, NIENTE INTER

Mertens a Dimaro

Le voci di un approdo del belga alle corti nerazzurre dell’Inter erano ormai diventate cosa praticamente fatta. Negli ultimi giorni quasi tutti si attendevano la fumata bianca sull’affare che avrebbe portato Dries Mertens dall’ombra del Vesuvio a quella del Duomo di Milano, sponda nerazzurra. Pare invece che non sarà così, la notizia di Pedullà ha cambiato le carte in tavola, restituendo praticamente alla tifoseria azzurra il loro beniamino belga.