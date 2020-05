RAGAZZO PICCHIATO A NAPOLI – Umberto Buono è un ragazzo napoletano che è stato vittima di bullismo negli ultimi giorni. Il giovane è infatti stato aggredito da un gruppo di ragazzini nei pressi dei Colli Aminei e il tutto è stato reso pubblico attraverso un video sbucato sui social e ripreso da uno degli aggressori. Questi ultimi essendo in gran numero non si sono fatti scrupoli nel colpire più volte il ragazzo, fino a quando non è stato interrotta la ripresa del video all’arrivo di un signore.

RAGAZZO PICCHIATO A NAPOLI MAGLIA INSIGNE

Pino Bozza, noto imprenditore, è riuscito a far recapitare una maglia autografata da Lorenzo Insigne al ragazzo aggredito. Il capitano del Napoli ha prima mandato un videomessaggio e infine ha fatto ricevere la maglia tramite Bozza. Un gesto di vero cuore che ha colpito non solo il ragazzo ma tutte le persone che sono venute a conoscenza della storia.

LE FOTO DELLA MAGLIA:

Umberto a casa di Dries Mertens

L’INCONTRO CON MERTENS

Non finisce qui però la fantastica giornata di Umberto, il ragazzo napoletano infatti ha poi avuto un incontro ravvicinato con Dries Mertens, attaccante del Napoli che è alle prese con il rinnovo del contratto, che come suo solito non ha esitato un secondo a regalare un’altra gioia al giovane ragazzo.

Dries ha prima regalato la sua maglia e poi ha concesso un selfie ad Umberto che ha postato tutto sul suo profilo Instagram, immortalando così momenti indimenticabili.

LA FOTO:

Gesti che fa sempre piacere raccontare, i due calciatori azzurri sono riusciti a trasformare un incubo in un sogno. Dopo quello che è successo nei giorni scorsi Umberto non avrà sicuramente passato giorni semplici, per sua fortuna però i suoi beniamini sono riusciti a tirarlo su di morale regalandogli probabilmente una giornata che difficilmente riuscirà a dimenticare.