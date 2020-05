Alvino: “Meret non verrà ceduto a nessuna cifra: il presidente ha detto che bisogna passare sul suo cadavere”

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tv Luna, nel corso della trasmissione Goal Show. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“De Laurentiis ha detto che non venderà Meret nemmeno davanti ad un’offerta monstre. Per ipotizzare una cessione del portiere azzurro bisognerebbe passare sul cadavere del presidente. Mi assumo la completa responsabilità di queste parole. Il Napoli ha intenzione di fare operazioni in stile Meret anche negli altri reparti del campo. Se gli azzurri cedessero Meret sconfesserebbero loro stessi”.