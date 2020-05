Ripresa Serie A, in caso di positività niente stop: quarantena per il singolo individuo

Il Corriere dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha parlato della ripresa della Serie A, soffermandosi sulla possibilità che si venga incontro al mondo del calcio. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nel Decreto per la Fase 2, attualmente in via di definizione, sarebbero contenuti due articoli che rispondono alle esigenze del mondo del calcio. Si tratterebbe del primo passo per evitare il pericolo che, in caso di positività di un tesserato, si debba fermare nuovamente tutto. Inoltre, un’ulteriore schiarita è arrivata con l’ultima circolare dell’Inail: le responsabilità restano a carico dei medici, ma solo in caso di dolo o colpa grave”.