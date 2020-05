VIDEO – Meret e il Napoli sostengono la prevenzione e la lotta per i tumori al seno, l’appello: “Contribuite tutti”

La SSC Napoli, attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, ha pubblicato un video di Alex Meret che invita a sostenere la Race for the Cure. La Race for the Cure è la più grande manifestazione per la lotta e la prevenzione ai tumori al seno. Di seguito il tweet ufficiale del Napoli:

Di seguito il video:

Alex Meret scende in campo al fianco di @komenitalia per sostenere la Race for the Cure, la più importante manifestazione per la prevenzione e la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. pic.twitter.com/wbWCW4reCa — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 17, 2020