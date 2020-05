Invasione sui profili Instagram del Napoli: “Rinnovate Mertens”

Il rinnovo di Dries Mertens è il tema più caldo degli ultimi giorni. Radio mercato lo vuole verso l’Inter, senza però che gli spiragli di un nuovo accordo con il Napoli siano completamente chiusi. Mertens riflette, così come il Napoli. Chi, invece, ha preso la decisione definitiva è il popolo azzurro del web. I tifosi, a gran voce, chiedono il rinnovo del belga, il cui contratto scadrebbe il 30 giugno (ancora da discutere eventuali proroghe per finire il campionato).

I tifosi del Napoli vogliono ancora Dries in azzurro e intendono manifestarlo alla società. Come? Sui social. Oltre alle varie petizioni partite in giro, oggi il profilo Instagram del Napoli è invaso da commenti con un solo leitmotiv: rinnovare il contratto di Mertens. Una vera e propria invasione, con la speranza – un po’ vana, ma tentar non nuoce mai – di convincere i piani alti della società. Il sentimento popolare nei confronti di Mertens, d’altronde, non è un segreto e potrebbe giocare un ruolo nelle decisioni della società.

I commenti.