Hirving Lozano non ha convinto nella sua prima esperienza a Napoli. 16 partite, 2 goal e 1 assist. L’impatto all’esordio, con il goal all’Allianz Stadium, aveva fatto sperare un esito diverso. I problemi di ambientamento, a braccetto con quelli tecnici e ambientali della squadra, hanno condizionato parecchio il rendimento del messicano.

HIRVING LOZANO NAPOLI CESSIONE

Che, con Gattuso, è stato destinato alla panchina perenne. Una sola apparizione, con il Perugia, poi nient’altro. Gattuso non ha mai visto Lozano ed ecco perché – secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – il messicano è destinato all’addio.

De Laurentiis – secondo la rosea – è deluso, convinto di aver piazzato un colpo da 90 con i 50 milioni spesi per averlo dal PSV. Lozano ora è ai margini del progetto e, se dovesse arrivare Everton del Gremio, potrebbe seriamente lasciare Napoli. Secondo la Gazzetta, “Gattuso non lo ritiene idoneo al suo progetto”

LOZANO EVERTON

Quanto costerebbe oggi Lozano? In termini di minusvalenza, sarebbe una perdita importante. Transfermarkt, sito specializzato, ne quantifica il valore a 28 milioni, quasi la metà dei 50 sborsati – commissioni comprese – dal Napoli. Chi c’è, oggi, su Lozano? L’Everton è la pretendente più accreditata, con Carlo Ancelotti che potrebbe dare un’altra chance al Chucky. L’ex tecnico del Napoli spinse per il suo arrivo in azzurro e provò a cambiargli vita lanciandolo come punta al fianco di uno tra Mertens e Milik. Un esperimento che non ha portato i frutti sperati.