EVERTON NAPOLI – La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’edizione presente in edicola oggi, ha parlato del forte interessamento da parte del Napoli nei confronti di Everton Soares, giocatore del Gremio. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Everton Napoli, i dettagli dell’operazione

“Il direttore sportivo del Napoli Giuntoli ha alcuni emissari in Brasile che monitorano da tempo la situazione. Sono iniziati i primi sondaggi con il Gremio, per capire se il club è disposto ad aprire una trattativa più concreta. Tra le parti c’è stato già un preliminare contatto. La richiesta per il cartellino del brasiliano da parte del Gremio si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Per questo motivo chiaramente, prima di affondare con decisione il colpo, De Laurentiis e Giuntoli vogliono capire appieno le qualità del ragazzo. Il Napoli nei prossimi giorni formulerà un’offerta formale da presentare al club brasiliano: la proposta non andrà oltre i 25 milioni di euro, con alcuni bonus per gonfiare leggermente la cifra effettiva. Un grande impatto sull’esito della trattativa sarà dettato dalla volontà del calciatore. A quanto pare, Everton avrebbe già fatto pervenire alla dirigenza azzurra il suo gradimento per la destinazione partenopea”.

Chi è Everton Soares, i numeri

Everton Soares è un’ala, o all’occorrenza una seconda punta, brasiliana. Il calciatore è dotato di spiccate qualità di dribbling, ma sa essere anche concreto in fase realizzativa. È un classe ’96 è alto 1,74m e il suo piede preferito è il destro. Nonostante la giovane età, con la maglia del Gremio ha già realizzato 47 gol e 17 assist in 179 presenze. Everton si è già fatto notare anche con la maglia del Brasile. L’ala del Gremio infatti ha sfruttato il buco lasciato da Neymar nel corso della scorsa Copa America per farsi notare dal grande pubblico: nelle 6 partite di Copa America è sempre sceso in campo ed ha realizzato 3 gol e 2 assist, aiutando il Brasile a trionfare. La sua valutazione attuale, stando a quanto riportato da Transfermarkt è di 28 milioni di euro.