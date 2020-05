Higuain può saltare la quarantena obbligatoria al rientro: ecco come

“Dall’aeroporto è stato scortato nella sua casa di Torino: è rientrato nell’abitazione, dove in teoria dovrebbe passare i prossimi 14 giorni. In realtà potrebbero essere meno, perchè qualora riprendessero gli allenamenti collettivi, la Juventus potrebbe anche ragionare sull’opzione Ibra, ovvero procedere come è stato fatto dal Milan: sottoporre Higuain a un doppio tampone nel giro di 48 ore e, in caso di negatività da Covid-19, consentirgli di aggregarsi al gruppo”.

Così scrive Tuttosport che spiega come la situazione riguardante l’ex calciatore del Napoli possa risolversi con due tamponi. Tutto, però, dipenderà dalla decisioni ufficiali sul protocollo e gli allenamenti collettivi.